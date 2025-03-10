وزارة النفط توقع عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة BP

2025-03-10 14:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد بالأحرف الأولى لتطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة BP.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ،حيان عبدالغني السواد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم توقيع عقد لتطوير حقول كركوك المتمثلة بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، والحقول منها (كركوك بقبتيه" آفانا " و"بابا" ، وباي حسن ، وخباز ، وجمبور ) مع شركة BP البريطانية"، مؤكدا "حرص الوزارة على تعظيم موارد الدولة من النفط والغاز، التي ستنعكس إيجاباً على تعظيم الموارد المالية للموازنة الاتحادية".

وأضاف أن "توقيع العقد لتطوير حقول شركة نفط الشمال يعد إنجازاً كبيراً، يحسب للوزارة وللشركة ، لاسيما بعد مدة من التوقف"، مشيرا الى أن "عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني، فضلاً عن استثمار الغاز وزيادة كميات الإنتاج منه لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية".

وأشاد "بجميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز"، لافتا الى ان "العقد يشمل إعادة تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال".

وتم توقيع العقد بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ووكيل الوزارة لشؤون الغاز ووكيل الوزارة لشؤون التصفية، والمدراء العامين لشركتي نفط البصرة ونفط الوسط ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول ومعاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية.