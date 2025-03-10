القضاء الأعلى: مركز التسوية خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية في العراق

2025-03-10 14:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد عضو الهيئة الاستئنافية في محكمة استئناف الكرخ، رئيس مجلس الإدارة في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، القاضي محمد علي نديم، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي يعد أداة مهمة في حل النزاعات الرياضية، ويشكل خطوة مهمة لتطوير المنظومة الرياضية في العراق.

وقال نديم في تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق تم تأسيسه بموجب قانون اللجنة الأولمبية رقم 29 لسنة 2014، ويمثل نقلة نوعية نحو فض المنازعات الرياضية عبر التحكيم بدلاً من اللجوء الى المحاكم الدولية، وذلك لطبيعة المنازعات الرياضية التي تتطلب سرعة ومرونة في الحلول".

وأوضح أن " المركز يتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويعد أول مركز تحكيم رياضي تم تأسيسه في العراق، بدعم ورعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى وحاصل على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على بدء عمله".

لافتاً الى أن" المركز يتعامل مع جميع القضايا الرياضية المتعلقة بالحقوق التجارية، مثل عقود الرعاية والبث المباشر، ويعد جهة تحكيم مرجعية للمنازعات المختصة بالرياضة في العراق".

وتابع نديم أن " المركز يشهد إقبالاً جيداً على القضايا، حيث وصل عدد القضايا التي عرضت عليه خلال عام واحد إلى أكثر من 300 دعوى، وهو ما يعكس ثقة الأندية والاتحادات الرياضية في قدرة المركز على تسوية النزاعات الرياضية بسرعة وكفاءة، وقد نال عمل المركز إشادة كبيرة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية".

وفي ما يتعلق بالدور القضائي للمركز، أشار القاضي، محمد علي نديم إلى أن " القرارات التي يصدرها المركز ملزمة لجميع الهيئات الرياضية، بما في ذلك الأندية والاتحادات، وأنها تطبق بموجب قانون التنفيذ العراقي".