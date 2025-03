قوات الحدود تعتقل 8 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة

2025-03-10 15:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على (8) متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وديالى وواسط وميسان. وذكرت القيادة في بيان تلقته(المدى)، أنه"ضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات، وبعمليات منفصلة، تمكنت مراكز شرطة كمرك الشيب والشلامجة وزرباطية والمنذرية ومندلي التابعة لمديرية شرطة الكمارك في قوات الحدود من ضبط (8) […]

