2025-03-10 15:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن درجات وظيفية في الموقع الإلكتروني للمحافظة خلال الأسبوعين القادمين. وقال العلوي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن "الدرجات الوظيفية والبالغ عددها 37 ألفاً ليست للأمن الغذائي وهي محددة الى محافظة بغداد"، مشيرا الى أنه "تمت الموافقة على 22 ألف درجة الى […]

