2025-03-10 15:36:06 - المصدر: ايشان

قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة، غدا الثلاثاء، في غرينلاند، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط ثانية، مؤكدا دعمه حق سكان الجزيرة الجليدية بتقرير مصيرهم. وقال في منشور على حسابه في تروث سوشيال الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم بقوة حق شعب غرينلاند في تحديد مستقبله، مؤكداً أن بلاده ستواصل الحفاظ على سلامة مواطني الجزيرة، كما فعلت […]

ظهرت المقالة “سنجعلكم أثرياء”.. ترامب يحاول إغراء سكان غرينلاند بالمليارات للانضمام لأمريكا أولاً على ايشان.



