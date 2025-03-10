لتحقيق الشفافية.. قرار من نقابة المحامين قبل الانتخابات (وثيقة)

2025-03-10 15:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت نقيب المحامين أحلام اللامي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، قرارا بتسليم جميع العجلات المستخدمة من قبل النقيب، فيما طالبت أعضاء مجلس نقابة المحامين بتسديد ما في ذمتهم من سلف مالية في حال وجودها قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة.

وأكدت اللامي، أن "القرار يأتي لتحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين وعدم استخدام الأموال النقابية لأغراض انتخابية".

أدناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم":











