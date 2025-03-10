"طبيب أسنان" وهو خريج "أدبي".. البرلمان يخاطب القضاء بشأن شهادة الحاصود (وثيقة)

2025-03-10 16:01:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خاطبت لجنة الأقاليم والمحافظات فيالبرلمان العراقي، يوم الإثنين، مجلس القضاء الأعلى بشأن استخدام رئيس مجلس محافظةنينوى أحمد الحاصود، صفة علمية غير معادلة في الكتب والمخاطبات الرسمية، فيما كشفتعن "خلل" في هذه الصفة.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، صادرة عناللجنة وتحمل توقيع رئيسها خالد السامرائي، فإن "رئيس المجلس احمد الحاصوداستمر في التوقيع بصفة (دكتور) وهو حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية عن الفرعالأدبي، وتبين أنه حصل على شهادة بطب الأسنان من أوكرانيا، ولم يتم معادلتهارسميًا وفق التعليمات النافذة، مما يشكل مخالفة قانونية تستوجب المتابعةالقضائية".

وأشارت اللجنة إلى أن "هذه المخاطبة جاءتبناءً على مراجعات وتدقيق مستندات رسمية تؤكد وجود هذه التجاوزات".

وكان مجلس محافظة نينوى، صوت على إقالةالحاصود، بسبب "تزوير شهادته"، فيما تقدم الأخير بطعن قانوني ضد قرارإقالته، وأكد أن عملية الإقالة لم تستوفِ الشروط القانونية، فيما يرى أعضاء منمجلس نينوى أن قرار الإقالة تم وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم أمس الأحد،أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيسمجلس محافظة نينوى.

واكد نص الوثيقة، التي وردت لوكالة شفق نيوز،أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ قرار الإقالة لحين حسم الدعوى المرفوعة بشأنه،استنادًا إلى أحكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة1969.

يُذكر أن إقالة الحاصود جاءت بعد تصويت أغلبيةأعضاء مجلس محافظة نينوى لصالح إبعاده من منصبه، وسط انقسامات سياسية حادة داخلالمجلس بين تحالف "نينوى الموحدة" وتحالف "نينوى المستقبل".