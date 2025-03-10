2025-03-10 16:01:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الإثنين، عن عزمتركيا استضافة اجتماع ثانٍ للتحالف الرباعي، بمشاركة العراق، لاستكمال التفاهماتوالنقاشات الخاصة بضبط الأمن في المنطقة وإيجاد حلول لأوضاع سوريا، بما فيهاالسياسية والعقوبات الدولية عليها، فضلا عن ملف المخدرات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزراءالخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدول التحالف الرباعي (العراق، تركيا، الأردن،سوريا) اتفقوا على عقد إجتماع تكميلي في تركيا خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل،لمناقشة التطورات ومتابعة ما تم الاتفاق علية في الاجتماع الرسمي الأول والذي عقدأمس في الأردن".

وأضاف أن "اجتماع الأردن شدد على أهميةتوطيد العلاقات الأمنية واستمرار التواصل الاستخباري وتبادل المعلومات الأمنية،وبما يحفظ أمن المنطقة ويقطع الطريق على عصابات داعش والأجنحة المسلحة المنبثقةمنها سواء في سوريا على وجه الخصوص والمنطقة عموما".

وتابع أن "المجتمعين اتفقوا على جملة منالنقاط التي تساهم بنجاح مهام التحالف الرباعي، ومن بينها التعاون في مكافحةالإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا ومجتمعيا،وإطلاق مركز عمليات مشترك ما بين دول التحالف الرباعي للتنسيق والتعاون في مجالمكافحة الارهاب وبالأخص تنظيم داعش".

ولفت إلى أن "الأمر لايقتصر على الإرهابفقط، بل التعاون في مجال مكافحة المخدرات وتهريب السلاح والجريمة المنظمة،وبالتالي لابد من جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في سوريا ولبنان وغزة والمنطقة،وأيضا التعاون من أجل إعادة إعمار سوريا فضلا عن التوصية بضرورة رفع العقوبات عندمشق أيضا التعاول المشترك بين دول التحالف الرباعي مع منظمة الأمم المتحدةلاستدامة الأمن في سوريا وإعادة اللاجئين السوريين من العراق وتركيالبلدهم".

وانطلق في العاصمة الأردنية عمان، يوم الأحد،اجتماع دول الجوار السوري، بمشاركة العراق، والهادف إلى مناقشة التحديات الأمنيةالمشتركة.

وشارك من العراق في الاجتماع، نائب رئيس مجلسالوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الدفاع ثابت العباسي، ورئيس جهازالمخابرات الوطني حميد الشطري.

فيما يشارك من الجانب التركي، وزير الخارجيةهاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية إبراهيمقالن، ومن سوريا، وزير الخارجية أسعد الشيباني، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيسجهاز الاستخبارات أنس خطاب، ومن لبنان، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزيرالدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي.

وكانت وكالة شفق نيوز، نشرت يوم 27 شباط/فبرايرالماضي، نقلاً عن مصادر مطلعة، بقرب الإعلان عن تشكيل التحالف الرباعي الاستراتيجيبين (العراق - تركيا - سوريا - الأردن).

واعتبرت المصادر التي تحدثت للوكالة، أن"الوضع والمرحلة الحالية تتطلب الاسراع في تنفيذ المهام المنوطة بالتحالفبضبط أمن المنطقة ومنع تحركات الجماعات الارهابية من ممارسة انشطتها القتالية،خصوصا عند المناطق الرخوة القريبة من الشريط الحدودي الواصل بين الدول المتحالفةأو حتى داخل المدن".

وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي وقعالأردن مع سوريا اتفاقية تنص على تأسيس لجنة مشتركة لضمان أمن الحدود، وذلك خلالزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لعمان، التي بحث فيها مع نظيره الأردنيأيمن الصفدي قضايا تهريب السلاح والمخدرات واللاجئين السوريين والتعاون الاقتصادي.

وقبلها أوفد العراق رئيس الاستخبارات حميدالشطري إلى دمشق، ووفقا لما أكدته وسائل إعلام سورية وعراقية، فإن اللقاء ناقشضرورة العمل المشترك لضمان عدم عودة ظهور تنظيم الدولة.