2025-03-10 16:01:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صدّق مجلسالمفوضين، في مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، تحديث نظام سجل الناخبين للانتخاباتالتشريعية المقررة في تشرين الأول 2025.

وذكرت المفوضيةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المفوضين، ناقش مذكرة اللجنةالقانونية بالعدد 78 في الثالث من آذار الحالي المعنونة (محضر اللجنة القانونيةرقم (78) نظام تحديث سجل الناخبين لانتخابات البرلمان 2025".

وأضافت: "بعدالمداولة بين أعضاء مجلس المفوضين، قرر مجلس المفوضين تصديقنظام تحديث سجل الناخبين رقم (1) لانتخاب البرلمان العراقي 2025 الوارد بمحضراللجنة القانونية بالعدد (78) في الثالث من آذار الحالي، وتكليفالإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم".