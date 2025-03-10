وكالة الاستخبارات: ضبط قطعة أثرية تعود للعصور التاريخية الإسلامية في كربلاء المقدسة

2025-03-10 17:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الإثنين، ضبط قطعة أثرية تعود للعصور التاريخية الإسلامية.وذكر بيان للوكالة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من ضبط قطعة أثرية تعود للعصور التاريخية الإسلامية".وأشار إلى أنه "تم القبض على حائزها بالجرم المشهود عندما كان يروم بيعها لغرض تهريبها خارج البلاد"، مبينًا أن "العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".وأضاف البيان، أن "المتهم اعترف صراحةً عن نيته بيع القطعة الأثرية لغرض تهريبها"، لافتًا إلى أنه "صُدّقت أقواله قضائيًا وأُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".