ثلاثي ريال مدريد جاهز لمواجهة أتلتيكو

2025-03-10 17:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واعجاءت الأخبار السارة لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في ملعب التدريبات، اليوم الإثنين، حيث تدرب كل من كورتوا وروديغر وفالفيردي بشكل طبيعي، مما يؤكد أنهم سيكونون لائقين لمباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.وتدرب تيبو كورتوا وأنطونيو روديغر، اللذان غابا أمام رايو فاييكانو، وفيدي فالفيردي، اليوم الإثنين، قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة في دوري أبطال أوروبا على ملعب متروبوليتانو.أما كورتوا، الذي كشف أنشيلوتي عن شعوره بآلام بعد المباراة أمام رايو، لم يكن ضمن التشكيلة، وكذلك حال روديغر، بسبب إصابته بإنفلونزا منعته من المشاركة في التدريب يوم السبت. وكان اللاعبان جزءًا من مجموعة مصغرة تدربت بشكل مكثف اليوم.وتواجد أيضاً فيدي فالفيردي، الذي تعافى من المشكلة العضلية التي أبعدته عن الفريق لثلاث مباريات، قبل أن يضطر للعودة في مباراة الذهاب أمام أتلتيكو الثلاثاء الماضي، كما شارك بديلاً أمام رايو. وتدرب الأورغواياني إلى جانب فيرلاند ميندي وإدواردو كامافينغا وأردا جولر وبراهيم دياز وإندريك، بالإضافة إلى مجموعة من لاعبي الأكاديمية.وسيعود الثلاثي إلى التدريبات الجماعية الثلاثاء، مثل بقية التشكيلة الأساسية، قبل أن يتوجهوا إلى المتروبوليتانو يوم الأربعاء.وتأكد غياب المدافعين داني كارباخال وإيدر ميليتاو وخيسوس باييخو، ولاعب الوسط داني سيبايوس، جميعهم بسبب الإصابة.