2025-03-10 17:20:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطرسي، يومالاثنين، إتمام عملية غمر القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية،مؤكداً أنها الأولى من بين عشرة قطع يتم غمرها في هذا المشروع الضخم.

وقال الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إنه "اليوم يعتبر إنجازاً كبيراًفي مجال البنية التحتية البحرية، حيث تم تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناةخال الزبير الملاحية، وهي خطوة أولى نحو ربط ميناء الفاو الكبير بشبكة النقل تحت الماء".

وتابع: "القطعة التي تم تجليسها تمتاز بطول (126)م، ووزن (45) ألفطن، وتمثل جانباً مهماً في بناء هذا النفق الحيوي الذي سيربط ميناء الفاو الكبير بأمقصر، حيث سيسهم بشكل كبير في تسهيل حركة الملاحة البحرية في العراق"، مبيناً أن"هذا النفق هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط".

وأضاف الفرطوسي، أن "هذا العمل تم تنفيذه من قبل شركات عالمية متخصصة،حيث شاركت في هذه العملية المعقدة الشركة الهولندية، والاستشاري الإيطالي، بالإضافةإلى شركة (دايو) الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وبإشراف هيئة ميناء الفاوالكبير التابعة للشركة العامة لموانئ العراق"

وبين أن "القطعة تم رفعها من حوض التصنيع في عملية دقيقة، ثم تم توجيههاإلى منطقة الانتظار حيث تم تجهيزها بالعوامات وأجهزة الـ (GPS) ثم ربطها بشكل محكم، بعد ذلك، تم سحبها بشكلسلس إلى مسار النفق وإنزالها بشكل دقيق لتتم عملية ربطها مع القطعة الثابتة"،لافتاً إلى أن "العملية تمت بنجاح بنسبة (100%) وبحسب المخطط له".

وخلص إلى القول، إن "الكوادر المتخصصة مستعدة للعمل على نقل القطعةالثانية من حوض التصنيع إلى مسار النفق، على أن تتكرر هذه العملية عشر مرات حتى يتمإنجاز النفق بالكامل"، منوهاً إلى أن "الأعمال مستمرة في مداخل ومخارج النفقالمغمور، مما يعكس التقدم السريع والجاهزية في إنجاز هذا المشروع".

وكان مصدر في الموانئ العراقية، أكد لوكالة شفق نيوز، في 5 مارس/آذار الجاري،عن نجاح الشركة الهولندية بإنزال أولى قطع النفق المغمور في قناة خور الزبير الملاحية.

و"النفق المغمور" هو أحد المشروعات الحيوية في ميناء الفاو الكبير،الذي يقع في جنوب محافظة البصرة، ويربط بين الفاو ومنطقة أم قصر في جنوب العراق أيضاًعن طريق البحر.

يذكر أن الشركة العامة لموانئ العراق، أعلنت في 24 شباط/فبراير 2025، وصولنسبة الإنجاز بالطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر، إلى 97%، فيمابينت أنه سيحسن حركة النقل بين الموقعين.