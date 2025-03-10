الموانئ: تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية

2025-03-10 17:20:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطرسي، الاثنين، إنجاز عملية تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية، مبينا أن هذه خطوة أولى نحو ربط ميناء الفاو الكبير بشبكة النقل تحت الماء. وذكر بيان للموانئ، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن الفرطرسي أعلن عن إتمام عملية تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية، وهي الاولى من بين عشرة قطع يتم تجليسها في هذا المشروع الضخم، ليتم بذلك تحقيق أكبر إنجاز هندسي وفني في الشرق الأوسط. وأكد الفرطرسي،نحن اليوم نحتفل بإنجاز كبير في مجال البنية التحتية البحرية، حيث تم تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خال الزبير الملاحية، وهي خطوة أولى نحو ربط ميناء الفاو الكبير بشبكة النقل تحت الماء. وأوضح، أن القطعة التي تم تجليسها تمتاز بطول 126 م، ووزن 45 ألف طن، وتمثل جانبا مهما في بناء هذا النفق الحيوي الذي سيربط ميناء الفاو الكبير بام قصر، حيث سيسهم بشكل كبير في تسهيل حركة الملاحة البحرية في العراق، مبينا أن هذا النفق هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وأضاف، أنه تم تنفيذ العمل من قبل شركات عالمية متخصصة، حيث شاركت في هذه العملية المعقدة الشركة الهولندية، والاستشاري الإيطالي، بالإضافة إلى شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وبإشراف هيئة ميناء الفاو الكبير التابعة للشركة العامة لموانئ العراق. وبين أنه تم رفع القطعة من حوض التصنيع في عملية دقيقة، ثم تم توجيهها إلى منطقة الانتظار حيث تم تجهيزها بالعوامات وأجهزة الـ GPS ثم ربطها بشكل محكم، بعد ذلك، تم سحبها بشكل سلس إلى مسار النفق وإنزالها بشكل دقيق لتتم عملية ربطها مع القطعة الثابتة، لافتا إلى أن العملية تمت بنجاح بنسبة 100 وبحسب المخطط له. وتابع، أن الكوادر المتخصصة مستعدة للعمل على نقل القطعة الثانية من حوض التصنيع إلى مسار النفق، على أن تتكرر هذه العملية عشر مرات حتى يتم إنجاز النفق بالكامل، منوها إلى أن الأعمال مستمرة في مداخل ومخارج النفق المغمور، مما يعكس التقدم السريع والجاهزية في إنجاز هذا المشروع. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام