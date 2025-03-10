هبوط أسهم Novo Nordisk بعد نتائج مخيبة لعقار إنقاص الوزن الجديد

2025-03-10 17:20:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسهم شركة Novo Nordisk يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة الأدوية الدنماركية أن عقار CagriSema، وهو من الجيل التالي لأدوية إنقاص الوزن، ساعد البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن والمصابين بمرض السكري من النوع 2 على فقدان 15.7 من وزنهم بعد 68 أسبوعًا. تراجع سهم الشركة بنسبة 5.4 بحلول الساعة 11:22 صباحًا بتوقيت لندن. وكانت نوفو نورديسك، التي تصنع عقار ويجوفي الشهير لإنقاص الوزن، قد توقعت في وقت سابق أن يحقق المرضى الذين يتناولون CagriSema فقدانًا في الوزن بنسبة 25. وفي تجربة سابقة نُشرت نتائجها في ديسمبر، وجدت الشركة أن العقار ساعد المرضى على تقليل وزنهم بنسبة 22.7. يخضع CagriSema حاليًا للتحقيق كعلاج لإنقاص الوزن لدى البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، إضافةً إلى كونه علاجًا محتملاً للمصابين بمرض السكري من النوع 2. وتتوقع نوفو نورديسك التقدم بطلب للحصول على الموافقة التنظيمية على العقار في الربع الأول من عام 2026. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام