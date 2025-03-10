الاستثمار توضح آليات دعم المستثمرين والخدمات المقدمة عبر "النافذة الواحدة"

2025-03-10 17:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجكشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، عن الخدمات التي تقدمها دائرة النافذة الواحدة للمستثمرين، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتقليل البيروقراطية.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، حنان جاسم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة النافذة الواحدة تُعدّ البوابة الرئيسية للتواصل مع المستثمرين، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار داخل العراق."وأوضحت، أن النافذة الواحدة تقدم مجموعة من الخدمات الرئيسية، من أبرزها: إصدار إجازة الاستثمار: تتولى الدائرة إصدار إجازات الاستثمار للمشاريع المختلفة، بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية والمشاريع التي تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار. كما تتيح هذه الخدمة إمكانية تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية".وأضافت، "كذلك تقوم النافذة بتقديم المشورة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب إصدار النشرات الخاصة، لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وأيضا تقوم بتسهيل عملية تخصيص وتأجير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان اختيار المواقع المناسبة".وتابعت "كما تقدم النافذة الواحدة الدعم اللوجستي للمستثمرين، بما في ذلك المساعدة في الحصول على تأشيرات الدخول، وحجوزات الفنادق، وترتيبات النقل، لتسهيل زيارات المستثمرين للمشاريع المحتملة، وتدعم كذلك مساعدة المستثمرين في الامتثال للإرشادات واللوائح المحلية، بما يشمل إعداد دراسات الجدوى، تسجيل الشركات لدى وزارة التجارة، وإتمام إجراءات التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال داخل العراق.وأكدت جاسم، أن "الهدف من هذه الخدمات هو خلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، تسهِّل على المستثمرين المحليين والأجانب تنفيذ مشاريعهم بكفاءة وفعالية، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد."