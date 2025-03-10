جلولاء تشهد أكبر موجة مطرية في الشتاء (فيديو)

2025-03-10 17:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم الإثنين، (10 آذار 2025)، تعرض ناحية جلولاء في محافظة ديالى، كبرى مدن حوض حمرين، لموجة مطرية هي الأكبر خلال موسم الشتاء الحالي.

وقال مدير ناحية جلولاء، مهدي حكمت الكروي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "موجة مطرية غزيرة ضربت جلولاء وقراها خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى تدفق سيول في بعض المنحدرات داخل ومحيط الناحية"، مشيرًا إلى أن "الوضع لا يزال تحت السيطرة حتى اللحظة".

وأضاف الكروي، أن "غزارة الأمطار وظهور السيول في بعض المناطق ستؤدي إلى تدفق المياه باتجاه بحيرة حمرين، مما يسهم في زيادة خزينها الستراتيجي"، موضحًا أن "البحيرة تُعد مصدرًا حيويًا للمياه في محافظة ديالى، حيث تغذي 70% من المناطق السكنية والزراعية".

وأشار إلى أنه "تم استنفار الجهد الخدمي لتصريف مياه الأمطار ومتابعة منظومة المجاري"، مؤكدًا أن "غزارة الأمطار لا تزال مستمرة في بعض المحاور".





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