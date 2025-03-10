إقليم كوردستان: عوائق قانونية لنقل معلمي الدراسة الكوردية بكركوك إلى التربية الاتحادية

2025-03-10 17:30:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الإثنين، وجود عوائق قانونية،لنقل معلمي الدراسة الكوردية في كركوك والمناطق الأخرى خارج إدارة الإقليم، لوزارةالتربية الاتحادية، فيما بنيت أنها قدمت طلبا رسميا بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سامان سيوەيلي، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة أجرت عدة زيارات وعقدت اجتماعاتمتكررة مع وزارتي التربية والمالية الاتحاديتين لمناقشة نقل معلمي الدراسة الكورديةفي كركوك والمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم إلى ملاك وزارةالتربية الاتحادية".

وأضاف أن "الوزارة قدمت طلبًا رسميًا بهذاالشأن خلال الاجتماعات، وأكدت على ضرورة ضمان حقوقهم المالية، وإكمال إجراءاتنقلهم بشكل رسمي".

وبين أن "الوفد الاتحادي من وزارتي التربية والمالية أبلغ الجانب الكورديبوجود مانع قانوني وفقًا للمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية، ما يحول دونتنفيذ عملية النقل"، مشيرًا إلى أن "هذه العوائق القانونية تمت مناقشتهافي مجلس النواب، وتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي للنظر فيها".