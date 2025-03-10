2025-03-10 17:33:53 - المصدر: TECNO

العراق 10 أذار2025

أثارت TECNO ضجة كبيرة في MWC برشلونة 2025، حيث كشفت عن مجموعة متنوعة من المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والابتكارات الرائدة. تحت شعار "اصنع مستقبل الذكاء الاصطناعي"، أكدت TECNO التزامها بتقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي عملية تعزز الحياة اليومية، خاصة في الأسواق الناشئة.ولأول مرة، قدمت TECNO الذكاء الاصطناعي، متجاوزة الهواتف الذكية لتشمل نظارات الذكاء الاصطناعي، الأجهزة اللوحية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الساعات الذكية، وسماعات الأذن.

TECNO كشفت عن سلسلة CAMON 40 في MWC 2025 : ثورة في التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أطلقت تكنو سلسلة CAMON 40، وهي أحدث هواتفها الذكية المزودة بتقنيات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال معرض MWC برشلونة 2025. تم الكشف عن السلسلة ضمن حدث إطلاق منتجات منظومة الذكاء الاصطناعي من تكنو، وتضم أربعة اجهزة تتميز بتقنيات تصوير متطورة وميزات ذكاء اصطناعي عملية. صُممت السلسلة خصيصًا للأسواق الناشئة لتعزيز الإبداع والكفاءة. حقق هاتف CAMON 40 Pro 5G درجة 138 في تصنيف DXOMARK للكاميرا، ليحتل المركز الأول عالميًا ضمن فئة الهواتف الذكية تحت 600 دولار. كما أنه أول هاتف ذكي في عام 2025 يحصل على علامة Smart Choice من DXOMARK.

MEGABOOK S14 : أخف لابتوب OLED مقاس 14 بوصة في العالم

تعيد TECNO تعريف الحوسبة بالذكاء الاصطناعي مع MEGABOOK S14، أخف لابتوب OLED مقاس 14 بوصة في العالم بوزن لا يتجاوز 899 جرامًا. يتميز بشاشة 2.8K OLED بمعدل تحديث 120Hz، ويعمل بمعالج Snapdragon® X Elite AI PC لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مثل مساعد Ella AI، وإنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي، والألبومات الذكية، وتفريغ الاجتماعات دون اتصال بالإنترنت.للمبدعين واللاعبين، يوفر منفذ الرسومات الخارجية (External Graphics Dock) مع معالج رسومي من NVIDIA أداءً قابلاً للتطوير. كما يأتي الجهاز مزودًا بمكبرات صوت DTS:X Ultra، واتصال Wi-Fi 6E، ومستشعر بصمة للدخول السريع، وPC Manager لتحسين تجربة المستخدم.كما كشفت TECNO عن MEGABOOK T14 Air بوزن 999 جرامًا، وMEGABOOK K15S فائق النحافة، وكلاهما مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي من TECNO لحوسبة أكثر ذكاءً وسلاسة.

مستقبل النظارات الذكية: سلسلة TECNO AI Glasses

كشفت TECNO عن سلسلة نظارات الذكاء الاصطناعي في معرض MWC، والتي تضم TECNO AI Glasses Pro وTECNO AI Glasses، لتعيد تعريف عالم النظارات الذكية من خلال تقنيات التصوير المتقدمة، والتفاعل الذكي بالذكاء الاصطناعي، والتصميم الأنيق.تتميز هذه النظارات بكاميرا HD بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج صور AI ISP، وعدسة بزاوية واسعة 100°، مما يتيح التقاط صور مذهلة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الجودة عبر تقليل التشويش بتقنية AI HDR. كما توفر ترجمة فورية لأكثر من 100 لغة، والتعرف على الكائنات بالذكاء الاصطناعي، وتلخيص المعلومات بذكاء لتعزيز راحة المستخدم.أما TECNO AI Glasses Pro، فتضيف شاشة MicroLED AR، وزاوية رؤية 30°، وسطوع 1,500 شمعة، مما يتيح ميزات متقدمة مثل الملاحة، والترجمة، والتلقين النصي. وتأتي النظارات مزودة باتصال Wi-Fi 6 وBluetooth 5.4، وصوت غامر، وبطارية تدوم حتى 11 ساعة، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من مستقبل التكنولوجيا الذكية .

TECNO تكشف عن هاتف Spark Slim فائق النحافة

أعلنت TECNO عن هاتف Spark Slim، وهو هاتف بسُمك 5.75 ملم فقط، متفوقًا على سامسونج وآبل في سباق الهواتف فائقة النحافة. وعلى الرغم من تصميمه الأنيق، فإنه يأتي بمواصفات قوية ضمن الفئة المتوسطة، بما في ذلك شاشة OLED بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K، بمعدل تحديث 144Hz وسطوع يصل إلى 4,500 شمعة، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.المفاجأة الأكبر هي احتواؤه على بطارية بسعة 5,200mAh، متفوقًا على Galaxy S25 Ultra، مع دعم الشحن السريع بقوة 45W.