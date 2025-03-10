صعود أسعار الذهب مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

2025-03-10 17:35:02 - المصدر: واع

متابعة- واعارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة جراء المخاوف من حرب تجارية عالمية، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الدلائل لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2914.42 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2921.90 دولار.