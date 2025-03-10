تير شتيغن ينفي خيانة زوجته: أنا مصدوم من إذاعة كتالونيا

2025-03-10 17:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، مارك أندريه تير شتيغن، يوم الاثنين، عن صدمته مما أسماه بـ"الشائعات" التي ترددت حول أن انفصاله عن زوجته سببه خيانته له.

وكان تير شتيغن وزوجته دانييلا ييلي، قد أعلنا انفصالهما الأسبوع الماضي عبر بيان مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تزايد الأقاويل حول أسباب الانفصال دفع الحارس الألماني إلى إصدار بيان رسمي عبر حسابه في "إنستغرام"، نفى فيه المزاعم التي تم تداولها.

وأبدى تير شتيغن، في بيان عبر حسابه في "إنستغرام"، غضبه الشديد من وسائل الإعلام الكتالونية، بعد انتشار شائعات تتعلق بأسباب انفصاله عن زوجته دانييلا ييلي، مؤكداً أن ما تم تداوله بشأن "الخيانة" لا أساس له من الصحة.

وخصّ تير شتيغن إذاعة كتالونيا ومجموعة "3Cat" بانتقاداته الحادة، حيث قال: "أنا مصدوم ومحبط من سوء الإدارة وغياب القيادة والسيطرة في إذاعة كتالونيا ومجموعة 3Cat، التي قامت بنشر أخبار كاذبة وانتهكت الحقوق الشخصية".

وأضاف: "الصحفيون جوليانا كانيت، روجر كارانديل، ومارتا مونتانير نشروا أكاذيب وألحقوا ضرراً بالغاً بسمعة دانييلا من خلال ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة".

وشدد حارس برشلونة على أن شائعات الخيانة لا تمت للواقع بأي صلة، موضحاً: "لم تكن هناك خيانة من دانييلا، ولا يوجد أي طرف ثالث متورط في الأمر.. هذه حقيقة.. كما ذكرنا سابقاً، قررنا الانفصال بشكل ودي، مع الحفاظ على تواصل مبني على الثقة والاحترام".

وفي ختام بيانه، هاجم تير شتيغن وسائل الإعلام بشدة، مؤكداً أن ما حدث كان تجاوزاً غير مقبول: "من غير المقبول تماماً أن تقوم وسائل الإعلام العامة، التي تقودها الحكومة، بنشر هذه الأخبار، واتهام دانييلا زوراً، ومهاجمتها شخصيّاً.. الضرر الذي تسببوا فيه لا يمكن إصلاحه".