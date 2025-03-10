وكيل وزارة المالية ريباز محمد يستقيل من منصبه (وثيقة)

2025-03-10 18:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قدم وكيل وزارة المالية وكالة، ريباز محمد، استقالته بعد ثلاثة اشهر من تكليفه بالمنصب.

وبحسب طلب اعفاء قدمه محمد الى وزيرة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، اليوم الإثنين (10 اذار 2025)، طلب فيه "الموافقة على اعفاءه من المنصب لاسباب متعلقة بالعمل في الوزارة وأمور أخرى التي سبق ان تم توضيحها لرئيس مجلس الوزراء".

وكان وكيل وزارة المالية، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريباز حملان، قد قدم في الرابع من اذار الجاري استقالته من المنصب.

يشار الى أن ريباز حملان كان وزيراً للمالية والاقتصاد في حكومة كردستان 2014-2018 عن حركة التغيير، لكن بعد وفاة المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى عام 2017، انشق حملان عن الحركة وانضم إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكان خلال الحكومة الأخيرة في كردستان مستشار رئيس الحكومة مسرور بارزاني للشؤون الاقتصادية ولكن منذ شهر تقريبا أصبح وكيل وزارة المالية العراقية مكان الوكيل السابق مسعود حيدر.







