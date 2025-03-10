الدوري الممتاز لكرة القدم.. انتصاران وتعادل وتأجيل لمباريات

2025-03-10 18:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، يوم الإثنين، ثلاث مباريات ضمنمنافسات الجولة 19 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وفي المباراة الأولى فاز فريق الغراف علىضيفه فريق البيشمركة بنتيجة 2-1، ‏وفي المباراة الثانية تعادل فريق عفك مع ضيفهفريق الكاظمية إيجابياً بنتيجة 3-3، ‏بينما خسر فريق مصافي الجنوب من ضيفه فريقالموصل بنتيجة 0-1.

الى ذلك، قررت لجنةُ المُسابقاتِ في الاتحادِالعراقي لكُرة القدم إرجاءَ موعد إقامة المُباريات المؤجلة ضمن دوري الفئاتالعمريّة إلى إشعارٍ آخر، نظراً لاستمرار هطول الأمطار بمعظم مناطق البلاد، والتي أدتلتلف ارضيات ملاعب عديدة.