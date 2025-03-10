الاقتصاد الإسرائيلي يتباطئ على عكس التوقعات

2025-03-10 18:30:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت دائرة الإحصاء المركزية، الاثنين، إن اقتصاد إسرائيل نما بشكل أبطأ من المتوقع في عام 2024 فيما جرى تعديل النشاط الاقتصادي بالخفض خلال الربع الرابع. وتأثر الاقتصاد بشكل رئيسي بالحرب التي شنتها إسرائيل في غزة إذ بلغ النمو 0.9 العام الماضي، مقابل تقدير أولي بلغ 1. وقالت دائرة الإحصاء المركزية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.4 في عام 2024 على أساس نصيب الفرد. وفي الربع الرابع، نما الناتج المحلي الإجمالي 2 على أساس سنوي، في تراجع عن تقدير أولي بنمو 2.5. وجرى تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى نمو سنوي 5 من 5.3. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام