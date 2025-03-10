دعوة جديدة من الدفاع للمتقدمين في الدورة التأهيلية 89

2025-03-10 18:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، (10 آذار 2025)، المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (89) للوجبات (الثانية- الثالثة- الرابعة- الخامسة) إلى مراجعة قيادة القوات البرية.

الوجبة الثالثة يوم الأربعاء 12 آذار 2025.. أضغط هنــــــــــا

الوجبة الرابعة يوم الخميس 13 آذار 2025.. أضغط هنــــــــــا

الوجبة الخامسة يوم السبت 15 آذار 2025.. أضغط هنــــــــــا

الوجبة السادسة يوم الاثنين 17 آذار 2025.. أضغط هنــــــــــا











