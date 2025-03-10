2025-03-10 18:54:05 - المصدر: ايشان

على الرغم من المجازر التي تعرض لها العلويون في مناطق الساحل السوري، والإدانات العربية والعالمية، التي استنكرت مقاطع القتل والتنكيل، إلا أن فريقاً سوريا تطوعياً دعا إلى إبادة العلويين خلال تقديمه وجبات إفطار. وكتب الفريق السوري التطوعي “عبق” على إحدى وجبات الإفطار المقدمة للسوريين في مناطق إدلب: “من حق العلوي أن يعيش في قبره بسلام”. […]

ظهرت المقالة فريق سوري تطوعي يقدم وجبة إفطار كتب عليها: “من حق العلوي أن يعيش في قبره بسلام” أولاً على ايشان.



