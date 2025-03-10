2025-03-10 19:54:05 - المصدر: ايشان

بعد الحملة التي نفذها عناصره في الساحل السوري، ضد الطائفة العلوية، وقتل الآلاف منهم خلال أيام، وجه الرئيس السوري أحمد الشرع “الجولاني”، رسائل مغازلة إلى الكيان قائلاً إن سلطته لا تشكل تهديداً له. وقال الجولاني في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “نرفض ادعاءات إسرائيل بتشكيل السلطة الحالية تهديدا لها وما تقوله كلام فارغ”. وفي المقابلة التي […]

ظهرت المقالة بعد إبادة العلويين.. الجولاني يطمئن “إسرائيل”: سلطتنا لا تشكل تهديداً لكم أولاً على ايشان.



