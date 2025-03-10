المالكي والأعرجي يؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات

2025-03-10 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن" رئيس كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبل في مكتبه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي".وأضاف البيان، أن" اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودعم الأمن الوطني".وتابع البيان، أن" الجانبين أكدا أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة"، مشددين على" ضرورة استمرار التعاون بين مختلف المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار في العراق".