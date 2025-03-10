2025-03-10 20:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم الاثنين، اعتقال إرهابي وتاجر مخدراتإلى جانب القبض على 21 متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية،فضلاً عن تدمير مضافات وكهوف لتنظيم داعش في محافظات السليمانية وذي قار وصلاح الدينوكركوك.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتنسيقمع مديرية عمليات جهاز آسايش إقليم كوردستان تمكنا من إلقاء القبض على أحد الإرهابيينفي محافظة السليمانية، وفي إطار حملاتنا لمكافحة آفة المخدرات تمكنا من إلقاء القبضعلى أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان "كما نفذ جهازنا سلسلة عمليات تطهير وتفتيش مضافات وأنفاقوكهوف لعصابات داعش الإرهابي أسفرت عن تدمير أربع مضافات وثلاثة كهوف في محافظة صلاحالدين، كما أنه وبالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنا من تدمير إحدى المضافاتفي محافظة كركوك (وادي الشاي)".

وفي السياق الأمني، أعلنت قوات حرس الحدود العراقية، القبض على 21 متسللاًمن جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وأوضحت القوات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفوج الثالث فيلواء الحدود الثالث تمكن بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 21 متسللاً من جنسياتآسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية،إذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".