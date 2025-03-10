2025-03-10 20:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادمصدر أمني، يوم الإثنين، بانتشار قوات حفظ النظام أمام السفارة السورية في بغداد.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "قوات حفظ النظام، انتشرت ضمن مقترباتالسفارة السورية في منطقة المنصور غربي بغداد".

وأضاف أن "هذا الانتشار، تحسبا لانطلاقتظاهرة بالقرب من السفارة".

وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلسالنواب العراقي، مختار الموسوي، كشف يوم أمس لوكالة شفق نيوز، عن عزمه طلب عقداجتماع طارئ للجنة لاتخاذ قرار ضد دمشق رداً على ما يجري من أحداث في الساحلالسوري.

وقال الموسوي إنه "سيتم مطالبة لجنةالعلاقات الخارجية بعقد جلسة طارئة يوم غد الاثنين لمناقشة ما يجري من انتهاكاتلحقوق الإنسان في سوريا، ومن أهم الإجراءات التي سيتم طرحها هي مطالبة وزارةالخارجية بقطع العلاقات مع سوريا نهائياً احتجاجاً عما يجري هناك".

وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياًواشتباكات بين فلول النظام السابق وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلىوالجرحى.

وأصدرت الرئاسة السورية، في وقت سابق من اليوم،قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في "أحداث الساحل"، التي وقعتفي السادس من آذار/ مارس الجاري.

وأعلنت وزارة الدفاع في الادارة السورية التييرأسها احمد الشرع، في وقت سابق من يوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية فيمحافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين عبد الغني، فيتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن"الجيش أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمينمعظم الطرق الرئيسية".

وأشار عبدالغني، إلى "وضع خطط جديدةلاستكمال محاربة فلول النظام والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي"، مبيناً أن"القوات الأمنية تمكنت من تحييد فلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدةالمزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية وبلدة تعنيتاوالقدموس في محافظة طرطوس".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت صحيفة"النهار" اللبنانية، بأن أزمة نزوح مستجدة من قرى وبلدات الساحل السوري،حيث الأغلبية من الطائفة العلوية، ألقت بثقلها على البلدات اللبنانية الواقعة علىضفاف النهر الكبير.