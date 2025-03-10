سد الموصل: الأمطار الأخيرة عززت الخزين وحسنت الإطلاقات

2025-03-10 20:35:02 - المصدر: واع

نينوى – واع – محمد حدادأكد مدير مشروع سد الموصل حاتم طيب فتحي، اليوم الاثنين، أن الخزين المائي للسد تم تعزيزه نتيجة الأمطار الأخيرة وحسنت إطلاقات المياهوقال فتحي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمطار التي تساقطت على شمال سامراء والمناطق الشمالية كانت أقل مقارنة بما شهدته مناطق وسط وجنوب العراق، لكن ورغم ذلك استفادت السدود الكبيرة مثل سد الموصل، وسد دوكان، وسد دربنديخان من كميات الأمطار التي هطلت شمال سامراء".وأضاف، أن "الأمطار في وسط وجنوب البلاد أسهمت في تقليل الضغط على سد الموصل والسدود الأخرى، كما عززت الموقف الزراعي وحسّنت إمدادات الري".وأشار إلى أن "سد الموصل استفاد من وارداته المائية خلال العام الماضي، إضافة إلى الكميات المتزايدة من الأمطار الأخيرة التي حسنت الإطلاقات المائية"، متوقعًا أن "تساهم الموجات المطرية القادمة في تعزيز الخزين المائي وتحسين الإطلاقات المائية".