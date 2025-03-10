2025-03-10 20:40:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين، القبض على 21 متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أنه" ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على (21) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".وأضاف البيان، أنه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".