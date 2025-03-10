مكافحة الإرهاب: تدمير 4 مضافات و3 كهوف لعصابات داعش في صلاح الدين

2025-03-10 20:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، تدمير 4 مضافات و 3 كهوف لعصابات داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ادامة لزخم العمليات النوعية في مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز أسايش اقليم كردستان، تمكنت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية".

وأضاف البيان، أنه "وفي إطار حملاتنا لمكافحة آفة المخدرات، تمكن قوة من الجهاز من القاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".

وتابع البيان، ومن جانب آخر، نفذ الجهاز سلسلة عمليات تطهير وتفتيش مضافات وأنفاق وكهوف لعصابات داعش الإرهابي، أسفرت عن تدمير (4) مضافات و (3) كهوف في محافظة صلاح الدين".

وأشار البيان أيضا أنه "ادامة للتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني، تمكنا من تدمير إحدى المضافات في وادي الشاي بمحافظة كركوك".