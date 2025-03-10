السوداني يوجه وزارة الكهرباء بتهيئة عقود فنية لمشروع الطاقة الشمسية

2025-03-10 21:45:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، وزارة الكهرباء بتهيئة العقود الفنية الخاصة بمشروع الطاقة الشمسية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن السوداني ترأس اجتماعاً خصص لبحث الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، بحضور وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين ومستشاري رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية. وتابع: كما جرى بحث مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الإدارة الذكية لتوليد الطاقة في المحافظات، بإشراف الحكومات المحلية وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء، التي ستقوم بشراء الطاقة المنتجة ومتابعة الأسعار والتكاليف وعمل القطاع الخاص، وأهمية تحقيق الجباية وفق اعتماد المقاييس الذكية. وبحسب البيان، وجّه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بسرعة تهيئة الأراضي الخاصة بهذه المشاريع للقطاع الخاص خلال مدة وجيزة، واطلاعه على الأولويات، وكذلك حصر الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشروع. ووجّه ايضا وزارة الكهرباء بالعمل الفوري على تهيئة عقود فنية وفق معايير محددة وإجراءات مبسطة، بشأن مشروع الطاقة الشمسية الذكية، لتوقيعها ورفعها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام