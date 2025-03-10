الزراعة تعلن اطلاق العمل بقانون رقم 24 لإيجار الأراضي

2025-03-10 21:45:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الزراعة، الإثنين، العمل بالقانون 24 لسنة 2025 لإيجار الأراضي الزراعية. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزارة الزراعة أطلقت بتوجيه وزير الزراعة عباس جبر المالكي ومتابعة مدير عام دائرة الاراضي الزراعية علي حمود الشمري وفقاً للأعمام المرقم 10826 لسنة 2025 ، العمل بقانون إيجار الاراضي الزراعية اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب . وأضافت، أن ذلك جاء بعد صدور التعليمات رقم 1 لسنة 2025 استمارة المصفوفة الفنية لبدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر وفق القانون رقم 24 لسنة 2024، الصادرة استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم 76 لسنة 2025. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام