التواصل الحكومي يعلن قرب إطلاق منصة "تعرف على العراق"

2025-03-10 21:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الاثنين، قرب انطلاق منصة "تعرف على العراق" الرقمية، مشيرا الى انها مبادرة وطنية تعتمد الأسس الرقمية وهي الأولى من نوعها في العراق.وقال رئيس الفريق عمار منعم في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنصة تهدف إلى إبراز جمال العراق، وتاريخه العريق، ومقوماته السياحية والثقافية الفريدة".وبين منعم أن" إطلاق المنصة يتزامن مع اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025، حيث ستشكل المنصة بوابة رقمية متكاملة تقدم للزوار دليلًا سياحيًا شاملاً، يتيح لهم استكشاف أهم المعالم الأثرية، الوجهات الطبيعية، الفعاليات الثقافية، والمهرجانات".وأوضح، أن "المنصة تتضمن ايضا خدمات مبتكرة لتجربة سياحية متكاملة، وتضم مجموعة من الخدمات الذكية التي تجعل تجربة السفر إلى العراق أكثر سهولة وسلاسة، حيث تتيح بطاقة السائح الإلكترونية العديد من الامتيازات للزوار".وتابع " كما توفر المنصة خدمة التأشيرة الإلكترونية (E-Visa) التي تبسط إجراءات الدخول إلى البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة نظام حجوزات الفنادق العراقية Booking Iraq، مما يتيح للسياح إمكانية العثور على أماكن الإقامة بكل سهولة، ولضمان تنقل مريح فور وصول الزائر، توفر المنصة خدمة حجوزات تكسي المطار عبر الهاتف، كما تحتوي على دليل سفر رقمي متكامل يزود السائح بجميع المعلومات التي يحتاجها لاكتشاف العراق بكل سهولة ويسر".