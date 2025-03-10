الكهرباء: تنفيذ جملة من الإجراءات البديلة للغاز الإيراني

2025-03-10 21:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن تنفيذ جملة من الإجراءات والخطط البديلة للغاز الإيراني لسد النقص الحاصل نتيجة توقف امداداته، وفيما أشارت إلى أن الإعفاء الأمريكي انتهى وتم التحرك نحو استيراد الغاز من المنصات العائمة بانتظار إكمال متطلباته، لفتت الى العمل على إنجاز الربط الخليجي قبل فصل الصيف القادم.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ما زال يواصل بين يوم وآخر عقد اجتماعات مع وزارتي النفط والكهرباء لمتابعة ملف الكهرباء والذي هو ملف حيوي وبتماس مباشر مع حياة الناس"، لافتا الى أنه "في الاجتماع الأخير لوزارة الكهرباء مع رئيس الوزراء استعرض الوزير زياد علي فاضل جاهزية محطات الإنتاج وأعمال الصيانة واعمال التأهيل الجارية للوحدات التوليدية وجهوزيتها قبل الأول من آيار وتطوير قطاع النقل فضلا عن استحداث الخطوط الناقلة لتوسعة المحطات التحويلية ومعالجة اختناقات قطاع التوزيع ونصب المحطات وتدعيم أداء شبكات التوزيع والمحطات الثابتة المتنقلة التي ستنصب تنصب في مراكز الحمل والتي ستكون جاهزة الأول من آيار المقبل".وأضاف، أن "وزير النفط استعرض خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء جملة المشاريع النفطية جزء من جولة التراخيص الخامسة والسادسة المرحلة الثانية لتطوير حقول أرطاوي وعكاز والمنصورية، كما استعرض نصب منصات الغاز المسال وهو جزء مهم والذي كنا نأمل ان تعمل عليه الحكومات السابقة والتي تسهل استيراد الغاز المسال من جميع دول العالم"، لافتا الى أن "العمل جارٍ عليها بنصب منصات عائمة في موانئ تكون متحركة تربط بشبكة انابيب لمحطات الكهرباء في الجنوب وبغداد والوسط".وذكر أن "الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء لوزارتي الكهرباء والنفط خرج بجملة من التوصيات والقرارات من شأنها ان تستوعب ازمة توقف الغاز او حتى شح الغاز"، موضحا ان "الغاز الايراني متوقف منذ أكثر من شهرين عن بغداد والفرات الأوسط".وتابع "كان هناك جزءا من غاز مدفوع للمنطقة الجنوبية وهذا الجزء ناورت به الكهرباء بنقله الى بغداد كي تتحسن الطاقة في بسماية وبغداد".وعن كيفية منح الجانب الأمريكي الإعفاء للعراق في السابق أوضح موسى ان "الجانب الامريكي كان يمنح الإعفاء بعد أن يستعلم بجدية العراق في الذهاب الى تنويع مصادر الطاقة والربط الكهربائي مع دول الجوار واستخدام الغاز الوطني مع ايقاف حرق الغاز المصاحب وعليه يتم منح الإعفاء".وأكد أن "العراق اليوم مصمم ومخطط ومنفذ لهذه التوجهات والإجراءات"، لافتا الى ان "العقوبات الأميركية على إيران وليست على العراق، حيث إننا كنا نمنح الاعفاءات الأخيرة وانتهى آخر إعفاء ولم يجدد وحالياً ننتظر".وأشار الى أن "العراق فقد الآن 8 آلاف ميغاواط من الإنتاج الكلي بسبب توقف الغاز الايراني منذ أكثر من شهرين، حيث إن هذه الكمية من الطاقة ستكون مؤثرة مع ذروة الأحمال الصيفية، بالتالي حاولنا ان نشعر التحديات التي تعمل بها الكهرباء بحال شح الغاز لكن يوجد بدائل"، لافتا الى ان "وزارة الكهرباء بدأت تنفذ هذه البدائل منها تنويع مصادر الغاز بالذهاب الى توقيع اتفاقية مع تركمانستان ووقعت فعليا وننتظر اكمال الإجراءات التدقيقية حول ماهية الشركة الوسيطة التي تقوم بنقل الغاز التركمانستاني الى العراق".وأكد "بمجرد اكتمال الإجراءات سنحصل على الغاز التركمانستاني الذي هو 20 مليون متر مكعب أي نصف كمية الغاز الإيراني تقريبا"، موضحا ان "الجانب الآخر الذي تعمل عليه الحكومة هو استغلال حقول الغاز الوطنية ووقف حرق الغاز المصاحب فضلا عن ذهاب وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع الدورة المركبة التي لا تريد وقود غاز ومشاريع الطاقة الشمسية التي جاري تنفيذها ولا تريد وقود الغاز مع زيادة الطاقة المنقولة بالربط التركي والاردني والتي لا تريد غاز، إضافة الى اكمال مشروع الربط العراقي الخليجي قبل الدخول بالصيف، والاعتماد على تحويل مباني حكومية الى طاقة شمسية وهذا يخفف العبء والضغط على المنظومة".وحول المنصات العائمة لاستيراد الغاز، أكد موسى أن "هذه المنصات التي يجري انشائها قبل الصيف ستستورد 600 مقمق من الغاز المسال والذي يولد 4 الاف ميغا واط ما بين دورة بسيطة ومركبة وتسد نصف الحاجة".وأشار الى ان "جميع هذه التحركات جاري تنفيذها بمعزل عن القرار الأمريكي، وإذا تم تجديد الاعفاء فإن ذلك سيزيد زخم المنظومة بوقود وطاقات إضافية".