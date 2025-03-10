ديالى.. السوداني يمنح الضوء الأخضر لاستحداث ناحية جديدة وإنشاء محطات تحلية فيها

2025-03-10 21:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات في محافظة ديالى، وافق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على استحداث ناحية "الناي" ضمن قضاء الخالص شمالي المحافظة، إلى جانب إطلاق خطة لإنشاء ثماني محطات لتحلية المياه في أكبر مشروع من نوعه منذ عام 2003.

وأكدت النائب نورس العيسى، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أنها "ناقشت مع السوداني عدة ملفات تتعلق بالمشهد العراقي"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء أصدر توجيهاته إلى وزارة التخطيط للمضي في استحداث ناحية الناي، بهدف تحسين الخدمات والوصول إلى القرى البعيدة عن مركز قضاء الخالص".

وأضافت، أن "السوداني وافق أيضا على إنشاء محطات التحلية، التي ستوفر المياه لأكثر من 40 ألف نسمة، في ظل تزايد أعداد السكان".

وأوضحت، أن "هذه المحطات ستعتمد جزئيا على الآبار الافتراضية، مع تأمين الجزء الآخر من المياه من نهر العظيم، مما يعزز الأمن المائي في المحافظة".