2025-03-10 22:00:05 - المصدر: ايشان

بات العلويون “وحيدين” في سوريا، خاصة بعدما أعلن رئيس المرحلة الانتقالية السورية، أبو محمد الجولاني، الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على الانضمام للمؤسسات العسكرية، وبقاء الدروز تحت حماية الكيان. وقالت الرئاسة السورية في بيان اطلعت عليه “إيشان”، إنه “تم توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية”. وأضافت الرئاسة، أن “الاتفاق جاء بعد […]

ظهرت المقالة العلويون أصبحوا وحيدين.. قسد وجيش الجولاني يشكّلان قوة واحدة والدروز تحت حماية الكيان أولاً على ايشان.



