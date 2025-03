المنخفض الجوي يودع العراق

2025-03-10 23:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، أن المنخفض الجوي سيودع العراق خلال الساعات القليلة المقبلة. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أنه"خلال ساعات مساء وليل يــوم غد الثلاثـاء، يبــدأ المنخفــض الجوي بالرحيل مودعا أجواء البلاد ، بعد فترة من التأثيرات أســـــتمرت عدة أيــام بتقلبات جويـة تعتبر من الأقوى خـــــلال السنوات الأخيرة". وأضافت، أن"الطقس […]

