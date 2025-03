انتشار أمني مكثف أمام السفارة السورية في منطقة المنصور غربي بغداد

2025-03-10 23:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الإثنين، الانتشار أمام السفارة السورية في منطقة المنصور غربي بغداد. وذكرت القيادة في بيان تلقته (المدى)، أن"وحدات قيادة حفظ القانون إحدى تشكيلات قيادة قوات الشرطة الاتحادية، انتشرت لأداء واجباتهم الأمنية في حماية المتظاهرين المتواجدين في منطقة المنصور أمام (السفارة السورية) ، لمنع حالات الشغب والحفاظ على الممتلكات العامة […]

