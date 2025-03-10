القاضي زيدان: تأسيس رابطة القاضيات أحد إنجازاتنا التي أظهرت قدرة المرأة العراقية على تحمل المسؤولية

2025-03-10 23:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، أن تأسيس رابطة القاضيات العراقية أحد الانجازات المهمة التي أظهرت قدرة المرأة العراقية على تحمل المسؤولية.وقال القاضي زيدان خلال حضوره اليوم الاثنين احتفالية ذكرى تأسيس رابطة القاضيات العراقية والذي يتزامن مع عيد المرأة والاحتفال باليوم العالمي للقاضيات، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "تأسيس رابطة القاضيات العراقية هو أحد إنجازاتنا المهمة التي أظهرت قدرة المرأة العراقية على تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في منظومة القضاء".وأضاف، أن "وجودكم في هذا المجال رسالة للعالم أن المرأة العراقية قادرة على تبوء مختلف المناصب والمهام في جميع المجالات، وبهذه المناسبة نجدد العهد باستمرار اهتمامنا ورعايتنا للمرأة القاضية من حيث زيادة اعدادهن وكذلك ترقيتهن إلى المناصب الاعلى ايماناً منا بقدرات الزميلات القاضيات على العطاء القضائي".