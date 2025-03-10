"تحت خطين" يناقش الأندية العراقية بين الكلاسيكية والاحتراف

2025-03-10 23:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش برنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية، محور "الأندية العراقية بين الكلاسيكية والاحتراف".وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود، خلال البرنامج تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "استبدال المدربين حالة طبيعية في الفرق الرياضية"، لافتا الى ان "مدرب الشرطة تقدم بطلب الاعفاء بسبب ظروف خاصة".وأضاف أن "مؤمن سليمان هو الأكثر حظاً بالتعاقد لتدريب فريق الشرطة"، مؤكدا أن "أحمد صلاح مدرب محترم وهو ابن نادي الشرطة".وأشار إلى أن "أحمد صلاح قاد الفريق في العام الماضي إلى بر الأمان بعد استقالة مؤمن سليمان".من جهته، قال رئيس الاتحاد العراقي بكرة السلة حسين محمد العميدي في البرنامج، إن "دوري كرة السلة وصل الى المربع الذهبي"، لافتاً إلى أن "الاستحقاق القادم للمنتخب الوطني بكرة السلة هو نهائيات اسيا".وأضاف أن "المنتخب الوطني لكرة السلة يترشح لأول مرة إلى نهائيات آسيا"، مبيناً أن "أغلب جمهور كرة السلة انتقل إلى كرة القدم".وأشار إلى أن "اطأندية الكرخ والحشد الشعبي وزاخو والحلة تمتلك جماهير غفيرة".إلى ذلك، قال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء علي الأسدي، في البرنامج إن "الجماهيرية مطلوبة للفرق لغرض التشويق لكن بعضها تحول الى مشكلة للاندية"، لافتاً إلى أن "نادي الكهرباء يحتاج إلى الجمهور من أجل الدعم".وأضاف أن "الجمهور هو متعة الرياضات لكنه في بعض الأحيان يكون عامل سلبي على بعض الأندية خاصة عندما يتدخل بشؤون المدرب والقرارات الإدارية".أما الإعلامي الرياضي عدنان لفته فقد ذكر خلال البرنامج، أن "منصات التواصل الاجتماعي تملك السيطرة على الاعلام الرياضي"، لافتاً إلى أن "بعض منصات الاعلام الرياضي تغرد خارج السرب بالاستحقاقات الوطنية".وأشار إلى ان "هنالك 15 برنامجاً رياضياً يومياً في الإعلام العراقي"، مؤكداً أن "البرامج الرياضية العراقية اليومية هي الأكثر على مستوى المنطقة ".