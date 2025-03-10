الإطار التنسيقي يدين المجازر التي يتعرض لها المواطنون في سوريا

2025-03-10 23:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أدان الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، (10 آذار 2025)، "المجازر" التي طالت المدنيين في الساحل السوري قبل أيام وراح ضحيتها المئات منهم.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للإطار التنسيقي، تلقته "بغداد اليوم"، ان الإطار "عقد اجتماعه الاعتيادي وناقش آخر المستجدات السياسية والاقتصادية".

وأضاف، ان "الإطار التنسيقي أدان المجازر التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء العزل في سوريا ويطالب المجتمع الدولي لأخذ دوره في حمايتهم".

وأعرب الإطار التنسيقي عن أمله بان يتم "الاستقرار والأمن لسوريا" مطالبا "بتقديم الإغاثة الإنسانية لشعبها".

وفي ملف آخر بحث اجتماع الاطار وفقاً للبيان "الوضع الخدمي للشعب العراقي خصوصاً ملف الطاقة والكهرباء".