الإطار التنسيقي يدين المجازر التي يتعرض لها المواطنون العزل في سوريا

2025-03-10 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأدان الإطار التنسيقي ، المجازر التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء العزل في سوريا ، مطالبا المجتمع الدولي لأخذ دوره في حمايتهم.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم ٢٢١ اليوم الاثنين في مكتب حيدر العبادي لمتابعة اخر المستجدات السياسية والامنية والخدمية."وأضافت، أن "الاطار التنسيقي ادان المجازر التي يتعرض لها المواطنون الابرياء العزل في سوريا الشقيقة مطالباً المجتمع الدولي لاخذ دوره في حمايتهم ، كما تمنى الاستقرار والامن لسوريا الشقيقة مطالبا بتقديم الاغاثة الانسانية للشعب خصوصا مع اشتداد موسم البرد".وتابعت: "كما بحث الإطار التنسيقي الوضع الخدمي للشعب العراقي خصوصا الطاقة والكهرباء ودعا الى الاستمرار بتقديم الخدمات."