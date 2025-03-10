"انعدام للرؤية".. تحذير لسالكي الطرق الخارجية في هذه المناطق العراقية

2025-03-10 23:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية،مساء اليوم الاثنين، تحذيراً لسالكي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيففجر وصباح يوم غد الثلاثاء.

وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "موجات من الضباب الكثيفوانعدام الرؤية متوقعة فجر وصباح الثلاثاء في مناطق من صلاح الدين وبغداد وشرق الأنباروجنوب غرب البلاد ومناطق متفرقة من مدن شمال البلاد، تستوجب أخذ الاحتياطات لسالكيالطرق الخارجية".

وأشارت إلى أن "الرؤية تتحسن قبل ظهر الثلاثاء".

وكانت مديرية مرور محافظة الأنبار قد أصدرت مساء يوم أمس الأحد، تحذيراًلجميع سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد خلال القيادة اعتباراً من الليلة وفجروصباح اليوم الاثنين.

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذه التحذيرات جاءتاستناداً إلى تحذيرات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التي حذرت من تشكلموجات من الضباب الكثيف في مناطق الوسط والغرب مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤيةالأفقية.

ودعت المديرية جميع السائقين إلى تخفيف السرعة أثناء القيادة واستخدامالأضواء الواطئة وأضواء الضباب عند توفرها مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركباتوتجنب الاجتياز أو تغيير المسار بشكل مفاجئ.

وأكدت أنه في حال انعدام الرؤية بشكل كامل يجب التوقف في مكان آمن وتشغيلإشارات التحذير الرباعية، كما شددت على ضرورة الانتباه لحركة المشاة والمركبات التيقد تظهر فجأة بسبب ضعف الرؤية.