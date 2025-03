2025-03-11 00:20:08 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد تناول تقرير لموقع، يورو آسيا، الاخباري الجوانب الاقتصادية المميزة لمشروع طريق التنمية الذي يطمح العراق الى تنفيذه ليكون بوابة لتنويع مصادر اقتصاده وتقليص اعتماده على النفط وخلق فرص عمل، في وقت يتجه العالم الى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة وأن الطلب على النفط سيتراجع كثيرا خلال العقود القليلة القادمة. وأشار التقرير […]

