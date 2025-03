احتكار وفساد يلاحقان سوق الأدوية.. صحة العراقيين تتحول إلى تجارة رابحة دون رقابة رادعة!

2025-03-11 00:20:08 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تبارك عبد المجيد يعاني القطاع الصحي في العراق من ضعف في البنية التحتية، ونقص بالأدوية والتجهيزات، وهجرة الكوادر، إلى جانب تفشي الفساد واحتكار سوق الأدوية، وهذه التحديات أدت إلى تراجع جودة الخدمات وتصنيف العراق عالميًا. بالمقابل، كشف موقع "نومبيو" المتخصص بالإحصاءات العالمية المتعلقة بجودة الحياة ومستوى المعيشة، عن تذيل العاصمة العراقية بغداد قائمة […]

