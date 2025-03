2025-03-11 00:20:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكدت وزارة الموارد المائية، أن الأمطار الأخيرة زادت الخزين المائي وأنعشت أهوار الجنوب، مشيرة الى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاحتياطيات المائية وتأمين الإمدادات. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى): إن «الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال الأيام الماضية، تم تخزينها في منظومات السيطرة الخزنية، مما أدى إلى تحقيق زيادة ملحوظة في […]

The post الأمطار ترفع الخزين المائي وتنعش أهوار الجنوب appeared first on جريدة المدى.