2025-03-11 00:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس شركة غاز الجنوب العراقية، يومالإثنين، أن البلاد تتطلع إلى قطر وعُمان باعتبارها خيارات محتملة لشراء الغاز بدلاًمن طهران، بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء الإيرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارةالرئيس دونالد ترامب ألغت يوم أمس الأول السبت، الإعفاء من العقوبات الذي سمحللعراق منذ 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة "أقصىالضغوط" على طهران. لكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هيالغاز، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة الكهرباء العراقية عناستعداداتها لفصل الصيف وخططها لتعويض نقص الغاز الإيراني بعد قرار الرئيسالأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي، فيتصريح لوكالة شفق نيوز، إن "فقدان الغاز المستورد من إيران سيؤثر بشكل كبيرعلى منظومة الكهرباء في العراق، حيث يعني ذلك خسارة أكثر من 8000 ميغاواط، لكنالحكومة ووزارة الكهرباء وضعتا خطة شاملة لضمان عدم حدوث أزمة تجهيز خلال الصيفالمقبل".

وأشار إلى أن "وزارة النفط ستستورد نحو 600 مليونقدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز المسال عبر إنشاء منصات عائمة في الموانئالعراقية، والتي ستنجز قبل الصيف المقبل، مما سيوفر نحو 4000 ميغاواط منالكهرباء"، لافتاً إلى "استمرار العمل بالاتفاقية الموقعة مع تركمانستانلاستيراد الغاز كبديل عن الغاز الإيراني".

وبشأن الربط الكهربائي مع الدول الخليجية، أوضح العبادي،أن "مشروع الربط الخليجي سينجز بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط قبل حزيران المقبل،إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا لزيادة القدرة التوليدية".

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيلمحطات الكهرباء، ويواجه تحديات في توفير بدائل كافية لضمان استقرار إمداداتالطاقة، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية.

وفي بيان صدر مساء يوم أمس، بحث رئيس مجلس الوزراءالعراقي، محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، ملفتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، فيما أشار والتزإلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى،مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرارالعراق".

يذكر أن نائب رئيس لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي،وليد السهلاني قال لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، أن انقطاع الغاز الإيراني،سيسبب خسارة 8 آلاف ميغاواط من منظومة الكهرباء في البلاد.

وانتهت يوم أمس الأول السبت، مدة الاستثناء الذي أعطتهالولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومةبغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عمومالبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأحد، إنهاءالإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة"الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.