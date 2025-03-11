تهديد يواجه برشلونة أمام بنفيكا

2025-03-11 01:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن برشلونة بواجه أزمة كبرى في مباراته ضد بنفيكا.ويستقبل برشلونة نظيره بنفيكا، غدا الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إنييجو مارتينيز، مدافع برشلونة، حصل على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب ضد بنفيكا، وبالتالي في حالة تلقيه بطاقة جديدة في مباراة الغد ستكون الثالثة له في البطولة، وسيغيب عن لقاء ذهاب ربع النهائي، حال تأهل برشلونة.وأضافت الصحيفة، أن هذا الأمر من شأنه أن يضع برشلونة في أزمة غدا، خاصة وأن المدرب هانز فليك سيكون مضطرا للاعتماد على مارتينيز من البداية، في ظل غياب باو كوبارسي، المطرود بالبطاقة الحمراء في لقاء الذهاب.في الوقت ذاته، أشارت الصحيفة، إلى أن كلا من جوليس كوندي وأليخاندرو بالدي ومارك كاسادو وفرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز وفيران توريس وبابلو جافي، قد حصلوا على بطاقة صفراء واحدة في دوري أبطال أوروبا، وسيحاولون تجنب تلقي البطاقة الثانية غدا، حتى لا يدخلون ذهاب ربع النهائي وهم مهددون.